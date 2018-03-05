"Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои", - приводит слова Клименко "Интерфакс".

В то же время Клименко признал, что процесс возможного отключения России от всемирного интернета не будет безболезненным.

"Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, - обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет. Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция", - сообщил помощник президента.

Он также отметил, что в России уже функционирует сегмент интернета, созданный специально для чиновников. "Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким "китайским файрволом". То, чем всех нас пугают. Но пока все живы", - сказал Клименко.

Наконец, он напомнил, что Россия наравне с Китаем и США входит в тройку государств "полного интернет-цикла", который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы, передает РИА "Новости".

Отметим, что это далеко не первое подобное высказывание Германа Клименко. Так, в декабре 2016 года он заявил, что Россия должна быть готова к "отключению от мирового интернета" в случае ухудшения отношений с Западом. На следующий день возможность подобного сценария отверг вице-президент организации ICANN, занимающейся управлением доменными именами и инфраструктурой интернета.