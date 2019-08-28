"Мы надеемся, что они смогут встретиться в Варшаве и иметь несколько минут наедине. […] Я действительно считаю, что с приближением годовщины 1 сентября (80-летия начала Второй мировой войны в Польше – Радио Свобода), это могло бы быть очень хорошее время (для встречи – РС)", – сказал Джон Болтон, сообщает 27 августа Украинская служба "Радио Свобода".
На вопрос журналиста, что встреча анонсировалась еще в начале лета, а уже конец августа, Джон Болтон ответил: "Это очень короткий промежуток времени, все, что я могу сказать, учитывая то, как такие вещи организуются".
Джон Болтон подчеркнул, что официально о встрече Трампа и Зеленского пока не объявлялось, однако выразил уверенность в том, что она состоится. Это будет первая встреча лидеров Соединенных Штатов и Украины после избрания Зеленского президентом.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прилетел в Киев после саммита "Большой семерки" в Биаррице, отметил, что хотел бы "побольше узнать о новом правительстве президента Зеленского".
"Он добился впечатляющего успеха как на президентских, так и на парламентских выборах. Я хочу узнать о его приоритетах во внешней и внутренней политике, послушать его мнение о ситуации в Украине в стратегическом аспекте, поговорить о приоритетах президента Трампа и церемонии в Варшаве, которая пройдет 1 сентября и будет посвящена трагедии начала Второй мировой войны", – сказал Джон Болтон.
На вопрос о сроках поставок американского оружия, в частности, переносных ракетных комплексов "Джавелин", он ответил, что "военные поставки из США – это долгий и мучительный процесс".
"Он долгий и мучительный для стран, которые купили эти системы, и он долгий и мучительный для нас. Это одна из областей, требующих улучшения. Так что до того, как дойдет до дела, лучше сначала объявить о том, что такая сделка состоялась, а не следить за деталями процесса прохождения сделки через нашу запутанную систему военных поставок", – подчеркнул Джон Болтон.
Вместе с тем, он оценил этот процесс "с оптимизмом".
Напомним, что 25 июля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии "Слуга Народа", сообщает пресс-служба президента Украины.
"Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", – говорится на сайте президента Владимира Зеленского.
Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы двухстороннего взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.
Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину, где запланированы его встречи с украинскими официальными лицами.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил 27 августа, что темой встречи с американским коллегой была "активизация отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности".
Во время возложения цветов к мемориалу памяти погибшим в Донбассе украинским военным Джон Болтон выразил солидарность с борьбой Украины за суверенитет и независимость.
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