aA
Советник президента США Роберт О'Брайен назвал российскую военную структуру в Калининграде ”кинжалом в сердце Европы”. Об этом советник сказал в интервью изданию Bild.
Советник президента США: Россия вонзила "кинжал в сердце Европы", страны Балтии под угрозой
© RIA / Scanpix

По мнению О'Брайена, Россия разместила в регионе ”огромное количество ракет и вооружений, нацеленных на европейских союзников США, прежде всего на страны Балтии”.

Советник добавил, что Калининград мог бы стать центром туризма и связей между Россией и Европой, но российские власти превратили город ”в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами”.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Госдепартамент США объявил грант на "разоблачение дезинформации из России" (69)

Госдепартамент США намерен выдать 250 000 долларов для...

НАТО призывает Россию прекратить ограничивать полеты (60)

НАТО рассчитывает на то, что возвращение России к...

TOP новостей

Ожелите: я и представить себе не могла, что так страшно быть человеком старше 60 лет (194)

Объявление на двери книжного магазина о том, что людям...

Когда в Литве отзовут карантин: иммунитет должен выработаться у 60% жителей (58)

Несмотря на то, что условия карантина в Литве...

За сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса (9)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев...

Торговые сети в Литве снижают цены: по какой причине (133)

Представители торговых сетей Norfa и Maximа сказали, что...

Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, могли бы требовать компенсаций (26)

Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, или...

|Maža didelių žinių kaina