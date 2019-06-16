Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 июня 2019 г.



Глава Венесуэлы Николас Мадуро "чрезвычайно неэффективно управляет ресурсами" страны, отметил советник президента США. Жители республики "хотят истинного демократического руководства, а не репрессий", подчеркнул он.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла уже несколько месяцев находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок в январе 2019 года в стране возобновились активные политические протесты. Председатель парламента южноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Легитимность его лидерства признали более 50 государств мира, в том числе Германия. В свою очередь, Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, ему также помогают Куба и Россия.

В апреле законодательное собрание Венесуэлы, по-прежнему выступающее на стороне Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности. В конце того же месяца временный президент страны призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы свергнуть правительство Мадуро в ходе так называемой операции "Свобода", но эта попытка не увенчалась успехом.

В мае в Осло состоялись переговоры по урегулированию ситуации в республике. Однако участники прямого диалога - представители главы Венесуэлы и ее временного президента - не смогли прийти к компромиссу.