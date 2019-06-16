Венесуэла в мае заключила с Россией оборонный контракт на 209 млн долларов (в пересчете - 185,5 млн евро). Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 16 июня. По его словам, на подобный шаг официальный Каракас пошел, чтобы "купить дальнейшую поддержку" Москвы в то время как "сотни тысяч венесуэльцев голодали".
Johnas Boltonas
© Reuters / Scanpix


Глава Венесуэлы Николас Мадуро "чрезвычайно неэффективно управляет ресурсами" страны, отметил советник президента США. Жители республики "хотят истинного демократического руководства, а не репрессий", подчеркнул он.

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Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла уже несколько месяцев находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок в январе 2019 года в стране возобновились активные политические протесты. Председатель парламента южноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Легитимность его лидерства признали более 50 государств мира, в том числе Германия. В свою очередь, Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, ему также помогают Куба и Россия.

В апреле законодательное собрание Венесуэлы, по-прежнему выступающее на стороне Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности. В конце того же месяца временный президент страны призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы свергнуть правительство Мадуро в ходе так называемой операции "Свобода", но эта попытка не увенчалась успехом.

В мае в Осло состоялись переговоры по урегулированию ситуации в республике. Однако участники прямого диалога - представители главы Венесуэлы и ее временного президента - не смогли прийти к компромиссу.

Deutsche Welle
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