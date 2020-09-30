Советник-посланник Беларуси в Латвии покинул свой пост

Василий Маркович был одним из самых опытных представителей дипкорпуса Беларуси. Он работал в МИДе страны с первых дней независимости республики. В конце 1990-х он возглавлял консульство Беларуси в Даугавпилсе, на должность посла в Латвии заступил в октябре 2018 года. Гордился тем, что случилось это к 100-летию дипслужбы Беларуси, готовил первый после многолетнего охлаждения отношений официальный визит Лукашенко в Латвию в начале апреля. Новому уровню латвийско-белорусских отношений помешала пандемия.
Во время президентских выборов латвийские граждане Беларуси отдали предпочтение Светлане Тихановской (59%), действующий президент Александр Лукашенко получил 34% голосов. У посольства Беларуси в Латвии прошли митинги солидарности с народом Беларуси под бело-красно-белыми флагами.
16 сентября появилась информация, что посол Василий Маркович освобожден от должности и дипломатического ранга с формулировкой "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Сам Маркович никак не прокомментировал это решение.
В таких случаях обязанности главы дипмиссии переходят ко второму лицу посольства — советнику-посланнику, но, по сведениям Delfi, занимавший эту должность Алексей Матюхевич тоже предпочел уволиться. На просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию пресс-служба посольства Беларуси сообщила, что "Матюхевич завершил командировку и уехал", а дипмиссию сегодня возглавляет Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Латвийской Республике Наталья Садовская.
Сам Александр Матюхевич от комментариев отказался.
Ранее дипломатического ранга были лишены бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня и бывший посол во Франции Павел Латушко. Причина была сформулирована так: "в связи с поступками, которые порочили государственную службу". Позже Латушко вошел в состав Координационного совета по трансферу власти, а затем был вынужден покинуть Беларусь. В августе был уволен и посол республики в Испании Павел Пустовой, который призывал пересчитать голоса на президентских выборах, прошедших 9 августа.
21 сентября пресс-секретарь посольства Беларуси в Литве Павел Слюнькин опубликовал в Facebook пост с сообщением, из которого можно понять, что он ищет работу. Позже он подтвердил, что ушел с работы в МИДе Беларуси по политическим соображениям.
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