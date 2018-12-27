Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль и освободили от пророссийских боевиков почти всю "серую зону" на Донбассе. Об этом он сказал в эфире на телеканале "Прямой".
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"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса - ред.) были освобождены. Практически вся "серая" зона освобождена и взята под контроль", - заявил Бирюков.

Понятие "серая зона" появилось в 2014 году после подписания Минского протокола. Это нейтральная территория по обе стороны от линии фронта.

В Минских договоренностях и распоряжении Кабинета министров есть перечень населенных пунктов, по которым проходит линия разграничения, соответственно, которые расположены в "серой зоне". Юридически все они подконтрольны Украине, фактически - не всегда.

Украинская правда
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