По данным британской разведки, Россия следила за экс-шпионом ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией не менее пяти лет и испытывала действие нервно-паралитического отравляющего вещества (ОВ) на дверных ручках. Об этом сообщает газета The Guardian в пятницу, 13 апреля, со ссылкой на находящееся в ее распоряжении письмо советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марка Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Обнародование такого рода документа - очень редкий случай для Великобритании, отмечает издание.

В датированном 13 апреля письме, на который ссылается также ряд других СМИ, Седвилл сообщает о свидетельствах, указывающих на причастность Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери. "Только Россия обладает техническими средствами, практическим опытом и мотивом", - пишет советник британского премьера Терезы Мэй, имеющий, как отмечает The Guardian, представление о работе всех британских спецслужб.

"Новичок" на дверных ручках

Говоря о мотиве Москвы, Седвилл сообщает о наличии у британской разведки информации о том, что Россия начала следить за Скрипалями с 2013 года - когда специалисты ГРУ стали отслеживать переписку Юлии Скрипаль по электронной почте. "С большой долей вероятности можно утверждать, что российские спецслужбы рассматривали как минимум нескольких своих перебежчиков как обоснованную цель для убийства", - отмечает Седвилл.

Он также сообщает, что в 2000-е годы Россия начала реализацию программы, в рамках которой проводились испытания действия боевых отравляющих веществ и подготовка спецподразделений по их использованию. При этом среди методов применения рассматривалось нанесение (ОВ) на дверные ручки, утверждает Седвилл.

Москва "недоумевает"

Посол России в Лондоне Александр Яковенко выразил недоумение в связи с информацией о том, что Москва 5 лет следила за Скрипалем. "Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег?" - удивился Яковенко.

В марте Мэй заявила, что при нападении было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок". После этого эксперты Организации по запрещению химического оружия заявили, что образцы крови Скрипалей "подтверждают выводы Соединенного Королевства относительно характера токсичного химиката, использовавшегося в Солсбери и нанесшего вред здоровью трех человек".