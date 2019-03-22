Совет ООН по правам человека осудил действия Израиля в Газе

В резолюции Совета осуждается "преднамеренное применение летальной силы против гражданских участников протестов" в секторе Газа. Следственная комиссия ООН не исключает, что Израиль совершил военные преступления в Газе.
Gazos ruožas
© Sipa / Scanpix

Совет ООН по правам человека осудил "очевидно, преднамеренное применение летальной и другой чрезмерной силы" Израилем против гражданских участников протестов в секторе Газа и призвал привлечь виновных к ответственности. Резолюция Совета, принятая в пятницу, 22 марта, основывается на заключении следственной комиссии ООН, которая пришла к выводу, что Израиль, возможно, совершил военные преступления и преступления против человечности, убив 189 и ранив более 6100 палестинцев в ходе разгона еженедельных протестов в секторе Газа в 2018 году.

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"Применение силы против гражданских лиц - это серьезное дело, которому нельзя потворствовать", - прокомментировал выводы комиссии ООН представитель Палестинской автономии Ибрахим Храиси. Он напомнил о том, что жертвами разгона палестинских акций протеста в Газе стали также 35 палестинских детей, два журналиста и медицинские работники.

Угроза со стороны палестинских боевиков

В то же время представитель Израиля в Совете ООН по правам человека Авива Раз Шехтер осудила "очевидное свидетельство предвзятости против Израиля" в докладе следственной комиссии ООН. Она обвинила членов Совета в игнорировании "весьма реальной угрозы", с которой сталкиваются 70 тысяч израильских граждан, живущих вдоль границы с сектором Газа, которые страдают от ракетных обстрелов, устраиваемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.

Массовые протесты на границе между Израилем и сектором Газа начались в марте 2018 года. Палестинцы требовали от Израиля смягчения блокады Газы и признания их права на возвращение на земли, с территории которых их семьи бежали или были изгнаны после основания государства Израиль в 1948 году.

Deutsche Welle
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