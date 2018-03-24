Президент США Дональд Трамп может выслать ряд российских дипломатов, число которых пока не определено. Как передает CNN со ссылкой на анонимный источник, уже в пятницу, 23 марта, Трамп должен получить соответствующую письменную рекомендацию от Совета национальной безопасности США (СНБ), решение направить которую было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме 21 марта. Данная мера станет ответом Вашингтона на отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным источника CNN, СНБ разрабатывает ряд мер в отношении Москвы. Высылка ряда дипломатов в этом списке является самым серьезным вариантом ответа Белого дома. Если Трамп решит последовать рекомендации Совета, то объявление о высылке сотрудников дипмиссии может быть сделано уже на следующей неделе. При этом источник утверждает, что в Белом доме ожидали реакции Европы - ранее 10 европейских стран заявили, что могут последовать примеру Великобритании, которая уже выслала 23 российских дипломата. Неназванный высокопоставленный иностранный дипломат заявил CNN, что в число стран, которые "скорее всего" 26 марта объявят о мерах в отношении российских дипломатических работников, входят Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, страны Балтии, а также ряд других стран.

На минувшей неделе Великобритания в качестве реакции на отравление Скрипаля отдала указание 23 российским дипработникам покинуть страну и вернуться в Москву. Сотрудник Госдепартамента заявил, что США "полностью поддерживают" решение Лондона таким образом отреагировать на "возмутительный инцидент", а также выразили надежду на "привлечение России к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений". Кремль объявил об ответной мере в адрес британских дипломатов.