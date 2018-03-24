Совет нацбезопасности США рекомендует Трампу выслать российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп может выслать ряд российских дипломатов, число которых пока не определено. Как передает CNN со ссылкой на анонимный источник, уже в пятницу, 23 марта, Трамп должен получить соответствующую письменную рекомендацию от Совета национальной безопасности США (СНБ), решение направить которую было принято после встречи на высоком уровне в Белом доме 21 марта. Данная мера станет ответом Вашингтона на отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По данным источника CNN, СНБ разрабатывает ряд мер в отношении Москвы. Высылка ряда дипломатов в этом списке является самым серьезным вариантом ответа Белого дома. Если Трамп решит последовать рекомендации Совета, то объявление о высылке сотрудников дипмиссии может быть сделано уже на следующей неделе. При этом источник утверждает, что в Белом доме ожидали реакции Европы - ранее 10 европейских стран заявили, что могут последовать примеру Великобритании, которая уже выслала 23 российских дипломата. Неназванный высокопоставленный иностранный дипломат заявил CNN, что в число стран, которые "скорее всего" 26 марта объявят о мерах в отношении российских дипломатических работников, входят Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, страны Балтии, а также ряд других стран.
На минувшей неделе Великобритания в качестве реакции на отравление Скрипаля отдала указание 23 российским дипработникам покинуть страну и вернуться в Москву. Сотрудник Госдепартамента заявил, что США "полностью поддерживают" решение Лондона таким образом отреагировать на "возмутительный инцидент", а также выразили надежду на "привлечение России к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений". Кремль объявил об ответной мере в адрес британских дипломатов.
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