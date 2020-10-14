Совет Европы выступил с заявлением в отношении Беларуси

"Массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними недопустимы на нашем континенте. Мы решительно подтверждаем свою позицию в отношении того, что все задержанные должны быть освобождены и что в целях проведения столь долгожданной всеми жителями страны конституционной реформы необходимо начать подлинный уважительный диалог с представителями гражданского общества", — говорится в заявлении руководства Совета. Отмечается, что Совет Европы готов помочь Беларуси на ее пути к подлинным реформам.
Документ подписан заместителем главы МИД Греции, председателем комитета министров Совета Европы Милтиадисом Варвициотисом, главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Демсом и генеральным секретарем совета Марией Пейчинович-Бурич.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе за полдня – почти 100 новых случаев коронавируса: столица с ограничениями не спешит (30)
Поскольку в Вильнюсе растет количество случаев...
Правительство утвердило проект госбюджета Литвы на 2021 год (39)
Правительство в среду утвердило проект...
Тихановская открыла новый учебный год в ЕГУ: "Вы всегда будете востребованы в новой Беларуси" (37)
В среду состоялась торжественная церемония открытия...
В Литве растет смертность от коронавируса, профессор объяснила причину (14)
Смертность от коронавируса быстро растет. В Литве за...
Из-за угрозы коронавируса специалисты предлагают менять жизнь в столице Литвы (22)
Национальный центр общественного здравоохранения...