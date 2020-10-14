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Руководство Совета Европы (СЕ) во вторник, 13 октября, выступило с совместным заявлением, в котором в очередной раз призвало власти Беларуси начать диалог с представителями оппозиции, прекратить насилие в отношении протестующих, освободить политзаключенных и провести конституционную реформу в стране.
Совет Европы выступил с заявлением в отношении Беларуси
© Reuters / Scanpix

"Массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними недопустимы на нашем континенте. Мы решительно подтверждаем свою позицию в отношении того, что все задержанные должны быть освобождены и что в целях проведения столь долгожданной всеми жителями страны конституционной реформы необходимо начать подлинный уважительный диалог с представителями гражданского общества", — говорится в заявлении руководства Совета. Отмечается, что Совет Европы готов помочь Беларуси на ее пути к подлинным реформам.

Документ подписан заместителем главы МИД Греции, председателем комитета министров Совета Европы Милтиадисом Варвициотисом, главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Демсом и генеральным секретарем совета Марией Пейчинович-Бурич.

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Deutsche Welle
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