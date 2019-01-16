Консультативный комитет Совета Европы (СЕ) по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (РКЗНМ) опубликовал в среду, 15 января, новый отчет о выполнении статей конвенции Российской Федерацией. В документе, охватывающем период с 2012 по 2017 года, содержится критика политики российских властей в отношении нацменьшинств.

На словах и в реальности

Эксперты пришли к общему выводу, что сам факт проживания в стране представителей различных нацменьшинств и религий, говорящих на своем родном языке, в российском обществе традиционно воспринимается как культурное и историческое достояние.

"Но официальная политика в отношении нацменьшинств сформирована таким образом, чтобы подчеркнуть значимость русского языка и национальности как ядра всеобъемлющей российской идентичности", — отмечается в отчете. При этом правительственная риторика и поддерживаемые государством средства массовой информации "изображают идею мультикультурных обществ как неудавшуюся".

Официальный, но необязательный

За последние пять лет в России "существенно сократился" объем преподавания на языках нацменьшинств и их изучения, констатируют в РКЗНМ. Образовательная реформа в РФ характеризируется "унифицирующим подходом с упором на изучение русского языка". "Эти факторы, а также ограниченное присутствие языков нацменьшинств в публичном пространстве" серьезно ущемляет права представителей не только небольших этнических групп, но и тех, которые составляют большинство на территории республик, где они проживают. И если более влиятельные республики, такие как Татарстан, вступили в открытый конфликт с федеральными властями, отстаивая обязательное изучение в школах татарского языка, то меньшие республики — смирились со своей судьбой" и этот пункт школьной программы упразднили, отмечают авторы отчета.

"Агенты" и "экстремисты" среди нацменьшинств

Закон "об иностранных агентах", касающийся неправительственных организаций, и закон об экстремизме не раз использовались правоохранительными и судебными органами России для "запугивания и преследования лиц, принадлежащих к нацменьшинства, или тех, которые занимались защитой их прав", говориться в отчете.

Отдельно эксперты обращают внимание также на то, что после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе "контролируемые правительством СМИ" начали разжигать "патриотическую мобилизацию российского общества против Украины". "Но эти настроения уже направлены не только против украинцев, а и против представителей других нацменьшинств", — предостерегают эксперты.