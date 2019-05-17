В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе.
Против этого предложения голосовали представители Украины, Грузии, и трех республик Балтии. Армения и Россия воздержались.
Окончательное решение по данному вопросу должна принять Парламентская ассамблея Совета Европы.
Комитет министров высказался за то, чтобы предоставить России возможность в срочном порядке назначить делегацию для участия в пленарном заседании ПАСЕ в конце июня. На этом заседании будут приниматься весьма важные решения: будет избран новый генеральный секретарь Совета Европы, а также несколько судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Россияне по-прежнему смогут обращаться в ЕСПЧ
Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), комментируя принятое в Хельсинки решение, написал в своем микроблоге в Twitter: "Хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека".
Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров заверил, что Россия не покинет Совет Европы. Мы не отказываемся от наших обязательств, в том числе финансовых, сказал он, добавив, что Россия заинтересована в том, чтобы продолжать работу в Совете Европы на основе норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН.
После лишения России права голоса в ПАСЕ, Москва отказалась участвовать в работе ассамблеи, а с лета 2017 года прекратила платить и членские взносы.
Глава МИД Украины Павел Климкин не приехал на конференцию Комитета министров СЕ в Хельсинки. Он предупреждал, что государства, выступающие в поддержку возвращения России в ПАСЕ, несут, по его словам, долю ответственности за срыв минских соглашений об урегулировании обстановки на востоке Украины. Климкин настоятельно призывал отказаться от нормализации отношений с Россией.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу предупредил, что, вернув России право голоса, Совет Европы (СЕ) рискует потерять вес и авторитет.
"Если СЕ и в дальнейшем будет представлять, что вовлечение всех стран - это ценность большая, чем принципы прав человека, демократии и верховенства права, для сохранения которых эта организация и была создана, то со временем это на самом деле может стать институциональной проблемой и подорвать авторитет и вес этой организации", - сказал BNS Л. Линкявичюс.
Литва была одной из немногих стран среди почти 50 стран-членов СЕ, голосовавших против реабилитации России.
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