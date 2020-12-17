Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против России на полгода

В документе отмечается, что решение продлить санкции "следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений". "Учитывая, что минские соглашения не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о пролонгации экономических санкций", - говорится в нем.

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции. 10 декабря главы государств и правительств стран ЕС одобрили на встрече в Брюсселе очередное продление данного режима ограничительных мер.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

Эти санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на востоке Украины. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Перед каждым очередным продлением экономических санкций на саммитах ЕС заслушивается сообщение стран-участниц "нормандского формата" Германии и Франции о состоянии выполнения Минских соглашений.

В ответ на эти санкции в России против западных стран введено продуктовое эмбарго. 14 декабря правительство продлило меры до 31 декабря 2021 года.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".