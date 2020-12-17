aA
Совет ЕС принял в четверг решение о продлении на шесть месяцев экономических санкций в отношении России, говорится в коммюнике совета. "Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, до 31 июля 2021 года", - отмечается в документе.10 декабря саммит ЕС принял политическое решение о продлении до 31 июля 2021 года санкций Евросоюза против России, передает ТАСС.
Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против России на полгода
© Organizatorių nuotr.

В документе отмечается, что решение продлить санкции "следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений". "Учитывая, что минские соглашения не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о пролонгации экономических санкций", - говорится в нем.

Статьи по теме:
США намерены вводить санкции против "Северного потока - 2" пока его не отменят  (10)
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода  (54)

Экономические санкции ЕС против России продлеваются на каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основе оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции. 10 декабря главы государств и правительств стран ЕС одобрили на встрече в Брюсселе очередное продление данного режима ограничительных мер.

Постановление, имеющее юридический характер, принимает Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступает в силу.

Эти санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на востоке Украины. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Перед каждым очередным продлением экономических санкций на саммитах ЕС заслушивается сообщение стран-участниц "нормандского формата" Германии и Франции о состоянии выполнения Минских соглашений.

В ответ на эти санкции в России против западных стран введено продуктовое эмбарго. 14 декабря правительство продлило меры до 31 декабря 2021 года.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: люди даже не обращаются в медучреждения за помощью (43)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис не скрывает –...

Aliaksandras Lukašenka Aliaksandras Lukašenka Лукашенко Gerardas Depardieu, Aleksandras Lukašenka Aleksandras Lukašenka

"У нас такой социализм, который со стороны трудно понять": ученый-экономист о сельском хозяйстве Беларуси и колхозах (22)

Александр Лукашенко не упускает случая, чтобы заявить...

Директор Утенской больницы с больными коронавирусом не работает, но хочет получить 6000 евро (9)

В Литве врачи, работающие с больными коронавирусом...

Президент Литвы: вакцинация от коронавируса в Литве должна начаться 27 декабря (25)

Президент Литвы Гитанас Науседа по телефону говорил...

Премьер-министр Литвы: если жители на Рождество будут обходить ограничения, в январе ждет еще одна волна (165)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...