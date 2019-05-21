Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией касательно украинского закона о языке. Такое решение было принято в начале заседания.
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Против проведения заседания проголосовали 6 стран-членов, за - 5 и 4 - воздержались.

Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, представитель Германии при ООН Кристоф Хойзхен, а также постпред Польши при ООН и заместитель постпреда США.

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Представитель Франции заявил, что считает, что российская делегация специально инициировала это заседание в день инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы использовать Совбез для собственных целей.

Ранее российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.

25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев. Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок". В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года. В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его. 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко. 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".

Украинская правда
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