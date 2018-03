Протяженность полета — 14498 км. Рейс вылетел из аэропорта австралийского города Перт на западном побережье континента днем в субботу по московскому времени и приземлился около 7 утра в крупнейшем аэропорту столицы Британии Heathrow. На борту было более 200 пассажиров, а билет в эконом-класс стоил от 2000 долларов.

До этого момента из Австралии в Лондон добирались с промежуточной посадкой на Ближнем Востоке, например в Катаре. А в 1947 году, когда Qantas впервые представила маршрут в Лондон, путь занимал четыре дня и подразумевал восемь пересадок. Тогда такую поездку называли "маршрутом кенгуру".

Passengers in Perth are preparing for the first non-stop flight from Australia to the UK, which will last 17 hours. ️🇦🇺🇬🇧

Look at how it compares to the original 'kangaroo route' ✈#5liveBreakfast pic.twitter.com/t03l9YLw6G— BBC Radio 5 live (@bbc5live) March 24, 2018