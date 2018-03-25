В столице Великобритании Лондоне приземлился первый беспосадочный рейс из Австралии. Рейс компании Qantas QF9 продолжался 17 часов, передает ВВС. На сайте Flightradar24 есть запись полета: по пути самолет Boeing 787-9 Dreamliner обогнул воздушные пространства Ирака и Сирии.
© Reuters/Scanpix

Протяженность полета — 14498 км. Рейс вылетел из аэропорта австралийского города Перт на западном побережье континента днем в субботу по московскому времени и приземлился около 7 утра в крупнейшем аэропорту столицы Британии Heathrow. На борту было более 200 пассажиров, а билет в эконом-класс стоил от 2000 долларов.

До этого момента из Австралии в Лондон добирались с промежуточной посадкой на Ближнем Востоке, например в Катаре. А в 1947 году, когда Qantas впервые представила маршрут в Лондон, путь занимал четыре дня и подразумевал восемь пересадок. Тогда такую поездку называли "маршрутом кенгуру".

Отметим, что нынешний полет не будет самым протяженным. Рекорд в этой категории принадлежит компании Qatar Airways: ее самолеты Boeing 777-200 в феврале прошлого года начали курсировать между столицей Катара, Дохой, и новозеландским Оклендом, преодолевая расстояние 14535 км.

Перт расположен на западе Австралии, на берегу Индийского океана, в нем проживает свыше 8% населения страны. С точки зрения выполнения авиарейсов в Европу он выгодно отличается от расположенных на восточном побережье континента трех крупнейших австралийских городов — Сиднея, Мельбурна и Брисбена, в которых живет почти половина населения Австралии.

В планах Qantas — полеты в Лондон из Сиднея и Мельбурна, двух крупнейших мегаполисов Австралии. В руководстве компании говорят, что такие полеты станут реальностью, когда в распоряжение компании поступят новые самолеты — A350-900ULR и Boeing 777-8.

NEWSru.com
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