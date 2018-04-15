Великобритания, США и Франция предлагают Совбезу ООН новый проект резолюции по Сирии, сообщает в воскресенье, 15 апреля, агентство AFP. Подготовленный Францией документ предусматривает создание "независимого механизма" для того, чтобы расследовать предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.
Проект призывает главу Сирии Башара Асада сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), эксперты которой сейчас исследуют произошедшее в Думе. Сирийскому правительству следует "конструктивно" и "без предварительных условий" начать переговоры с повстанцами, сказано в документе. В нем также говорится о необходимости "беспрепятственного доступа гуманитарной помощи".
Проект резолюции будет обсуждаться 15 апреля. Когда состоится голосование по нему, пока неизвестно: Париж, по информации AFP, хочет оставить время для переговоров.
США, Великобритания и Франция ранее ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. Россия внесла в Совбез проект резолюции, в которой этот удар был назван назван "агрессией" и "нарушением международного права и хартии ООН". Документ не был принят, за него, кроме РФ, проголосовали только Китай и Боливия.
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