Совбез ООН проведет закрытое заседание по Сирии

Совет Безопасности ООН проведет в четверг закрытое заседание по Сирии после того, как Турция начала военную операцию против курдских сил на северо-востоке этой страны.
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По словам дипломатов, провести заседание попросили пять европейских стран: Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявляя в среду о начале операции, заявил, что ее цель – устранить "коридор террора" на южной границе Турции.

Операция началась через несколько дней после того, как США отвели свои войска из этого региона.

"Голос Америки"
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