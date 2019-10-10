Совбез ООН проведет закрытое заседание по Сирии

По словам дипломатов, провести заседание попросили пять европейских стран: Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявляя в среду о начале операции, заявил, что ее цель – устранить "коридор террора" на южной границе Турции.
Операция началась через несколько дней после того, как США отвели свои войска из этого региона.
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