По мнению экспертов, почти 70% государств-членов ООН не предпринимают необходимых мер против лиц и компаний, обеспечивающих террористам доступ к деньгам.
Резолюция, принятая в четверг, требует, чтобы все государства признали сбор средств или финансовых ресурсов для помощи террористическим группировкам или террористам-одиночкам серьезным уголовным преступлением. В резолюции также содержится призыв к созданию специальных подразделений по борьбе с этим явлением в рамках национальных спецслужб.
Против государств, которые откажутся выполнить эти требования, могут быть введены международные санкции.
Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков заявил, что резолюцию приняли в "решающий момент". По его словам, террористы получают доступ к деньгам с помощью как легальных, так и нелегальных каналов, в том числе благодаря наркоторговле, продаже стройматериалов и подержанных автомобилей.
В резолюции ООН содержится призыв к странам-участницам прекратить выплаты выкупов похитителям людей. Эти преступления стали, в частности, основным источником финансирования "Исламского государства" и других террористических группировок.
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