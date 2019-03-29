Совбез ООН в четверг единогласно принял первую в истории резолюцию, обязывающую все государства, входящие в состав этой международной организации, принять законы о борьбе с финансированием терроризма.
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© Reuters / Scanpix

По мнению экспертов, почти 70% государств-членов ООН не предпринимают необходимых мер против лиц и компаний, обеспечивающих террористам доступ к деньгам.

Резолюция, принятая в четверг, требует, чтобы все государства признали сбор средств или финансовых ресурсов для помощи террористическим группировкам или террористам-одиночкам серьезным уголовным преступлением. В резолюции также содержится призыв к созданию специальных подразделений по борьбе с этим явлением в рамках национальных спецслужб.

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Против государств, которые откажутся выполнить эти требования, могут быть введены международные санкции.

Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков заявил, что резолюцию приняли в "решающий момент". По его словам, террористы получают доступ к деньгам с помощью как легальных, так и нелегальных каналов, в том числе благодаря наркоторговле, продаже стройматериалов и подержанных автомобилей.

В резолюции ООН содержится призыв к странам-участницам прекратить выплаты выкупов похитителям людей. Эти преступления стали, в частности, основным источником финансирования "Исламского государства" и других террористических группировок.

"Голос Америки"
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