Как говорится в документе, все стороны должны немедленно прекратить столкновения и обеспечить соблюдение гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы доставить гуманитарную помощь и провести эвакуацию тяжелобольных и раненых.
Перемирие не распространяется на военные операции против группировок "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" (все три запрещены в России) и других связанных с ними огранизаций.
Резолюция принята на фоне бомбардировок сирийскими правительственными войсками Восточной Гуты - последнего крупного региона, находящегося в руках повстанцев. Россия ранее заявила о желании внести поправки в текст резолюции, чем навлекла на себя обвинения в попытке затянуть вопрос.
По данным активистов, за прошедшую неделю в Восточной Гуте погибли более 500 мирных жителей.
Проект резолюции 2401 был выдвинут Кувейтом и Швецией, в документе содержался призыв к 30-дневному общенациональному соглашению о перемирии, которое должно вступить в силу спустя 72 часа после принятия резолюции.
По данным авторов резолюции, 5,6 млн человек в 1244 населенных пунктах страны находятся в состоянии острой нужды. Генсек ООН ранее охарактеризовал обстановку в Восточной Гуте как "сущий ад на Земле".
В соответствии с изначальными положениями проекта резолюции, прекращение огня не распространялось на действия группировок "Исламское государство" и "Фронт ан-Нусра", однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что резолюция должна пойти дальше и исключить из перемирия и некоторые другие группировки, "сотрудничающие с ними".
В частности, Москва предлагала удалить из спивка альянс джихадистов "Хайят Тахрир аль-Шам", который связан с "Аль-Каидой" и действует в Восточной Гуте, а также повстанческие группировки в анклаве, которые сотрудничают с "Хаят Тахрир аль-Шамом" и обстреливают соседние районы, находящиеся под контролем правительственных сил.
Западные державы заявляли, что Москва хочет дать своему союзнику время, чтобы нанести решающий удар по последнему крупному району, находящемуся в руках повстанцев.
Кроме того, представитель Франции в ООН Франсуа Делаттре заявил, что неспособность ООН оказать помощь мирным сирийцам может ощутимо подорвать доверие ко всей организации.
По словам активистов, это худшая после химической атаки 2013 года ситуация в этом районе. Как сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр наблюдения за правами человека, к субботе число жертв среди мирного населения превысило 500 человек.
По данным активистов, через несколько минут после принятия резолюции ООН Восточная Гута вновь подверглась обстрелам.
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