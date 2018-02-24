Запланированное голосование в Совете Безопасности ООН по новой резолюции о Сирии перенесено на субботу, 24 февраля, на 20 часов МСК. В пятницу вотум откладывался дважды, поскольку члены Совбеза не могли согласовать формулировки, которые устроят Россию. Переговоры продолжаются.

"Мы были не в состоянии полностью закрыть оставшийся пробел. Сегодня ночью мы продолжим работу и завтра, надеюсь, вернемся и проголосуем", - заявил постпред Швеции в ООН Улаф Скоог после переговоров за закрытыми дверьми. Постпред Кувейта Мансур аль-Отайби, председательствующий в настоящее время в Совбезе ООН, сообщил, что консенсуса по тексту резолюции пока не достигнуто, но "стороны близки к соглашению".

Постпред США Никки Хейли на своей странице в Twitter назвала невероятным то, что Россия блокирует голосование о прекращении огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи. "Сколько еще людей должно погибнуть, прежде чем Совет Безопасности согласится провести это голосование? Давайте сделаем это сегодня вечером. Сирийский народ не может ждать", - написала она.

Новый проект резолюции

Россия 22 февраля наложила вето на первый проект резолюции, внесенный Швецией и Кувейтом. После этого формулировки документа были ослаблены, чтобы заручиться поддержкой Москвы. Новый проект резолюции предусматривает незамедлительное прекращение огня в Сирии. В качестве уступки России разрешается продолжать борьбу против "террористических групп", таких как "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" и их союзники.

Новый проект резолюции также призывает все стороны конфликта к незамедлительному прекращению осады любых населенных пунктов, чтобы не лишать живущее там гражданское население возможности получать жизненно важные продукты питания и медикаменты.

Документ призван, в первую очередь, облегчить положение людей в осажденном повстанческом бастионе Восточная Гута под Дамаском. Этот район уже на протяжении многих дней подвергается массированным ударам сирийской армии и российской авиации. По данным правозащитников, за минувшую неделю в Восточной Гуте погибли более 460 мирных жителей, в том числе более ста детей.