Совет Безопасности ООН в субботу, 26 марта, не поддержал предложенную Россией повестку заседания по Венесуэле. Большинство членов совета проголосовали за вариант повестки, предложенный американской делегацией, сообщает агентство Reuters.

Ранее США предложили провести заседание Совбеза ООН с повесткой "ситуация в Венесуэле". Против такой повестки категорически выступила Россия. Как заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, которого цитирует агентство "Интерфакс", "правильным было бы провести заседание по пункту "угрозы международному миру и безопасности", нарушение статьи 2.4 устава ООН". В итоге из 15 членов Совбеза ООН за американскую повестку проголосовали 9 стран, российское предложение, кроме России, поддержали Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея, еще две страны-участницы при голосовании воздержались.

В то же время, по информации Reuters, Россия заблокировала предлагаемый США проект заявления Совбеза ООН, в котором выражалась полная поддержка Национальной ассамблеи Венесуэлы, как единственного в стране "демократически избранного института". Против проекта заявления также проголосовали Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея.

Помпео призвал Совбез определиться

Выступая перед открытием заседания Совбеза, госсекретарь США Майк Помпео призвал поддержать народ Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признал президентом этой латиноамериканской страны. "Теперь пришло время выбрать сторону. Больше никаких задержек и никаких игр. Либо вы поддерживаете силы свободы, либо выступаете в союзе с Мадуро и его грязными делами", - заявил глава американской дипломатии, обращаясь к членам Совбеза.

В свою очередь Россия обвиняет США в поддержке попытки госпереворота в Венесуэле, а также в желании превратить эту латиноамериканскую страну в объект нарастающего геополитического противостояния между Москвой и Вашингтоном.