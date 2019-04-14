В докладе говорится, что репортёры российской государственной корпорации в прошлом году въехали в Шенгенскую зону через Финляндию по визам Италии и Франции, после чего приплыли на пароме в Эстонию. По данным ведомства, в задачи журналистов входила съёмка сюжета, "высмеивающего деятельность религиозной организации и разжигающего враждебное отношение к ней". Отмечается, что они знали о несоответствии своей деятельности журналистским принципам и скрывали реальные цели своей поездки.
Журналисты ВГТРК со скрытыми камерами провели съемку в одной из эстонских общин Свидетелей Иеговы. Отснятый в Таллине материал и похожие видео из Финляндии были использованы в телерепортаже новостной передачи "Вести" на канале "Россия-1". Эстонские полицейские заявили, что деятельность Ерофеевой и Кострикова указывает на дискриминацию людей по религиозному признаку, которая может привести к разжиганию вражды.
Когда именно был введён запрет – не сообщается, известно о нём стало в субботу.
В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетелей Иеговы экстремистской и запретил её деятельность, после этого начались обыски и аресты её последователей. Не менее 100 Свидетелей Иеговы подверглись в России уголовному преследованию. США и ЕС неоднократно призывали Россию остановить преследования последователей религиозной организации.
Шенгенская зона объединяет большинство стран Евросоюза. На границах между ними, как правило, нет пограничного контроля. Запрет на въезд в одну из стран Шенгена означает запрет на въезд во все государства Шенгенской зоны.
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