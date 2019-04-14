Министерство внутренних дел Эстонии на пять лет запретило въезд в страны Шенгенской зоны сотрудникам ВГТРК Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову, которые снимали сюжет о религиозной организации Свидетели Иеговы, сообщает агентство ERR со ссылкой на ежегодный доклад полиции безопасности страны.
Lietuvos Jehovos liudytojų biuras Giraitėje
© DELFI / Paulius Garkauskas

В докладе говорится, что репортёры российской государственной корпорации в прошлом году въехали в Шенгенскую зону через Финляндию по визам Италии и Франции, после чего приплыли на пароме в Эстонию. По данным ведомства, в задачи журналистов входила съёмка сюжета, "высмеивающего деятельность религиозной организации и разжигающего враждебное отношение к ней". Отмечается, что они знали о несоответствии своей деятельности журналистским принципам и скрывали реальные цели своей поездки.

Статьи по теме:
В Новороссийске ФСБ, защищая духовные скрепы РФ, сорвала праздничное богослужение баптистов  (6)
Российский суд приговорил свидетеля Иеговы из Дании к шести годам за экстремизм  (10)

Журналисты ВГТРК со скрытыми камерами провели съемку в одной из эстонских общин Свидетелей Иеговы. Отснятый в Таллине материал и похожие видео из Финляндии были использованы в телерепортаже новостной передачи "Вести" на канале "Россия-1". Эстонские полицейские заявили, что деятельность Ерофеевой и Кострикова указывает на дискриминацию людей по религиозному признаку, которая может привести к разжиганию вражды.

Когда именно был введён запрет – не сообщается, известно о нём стало в субботу.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетелей Иеговы экстремистской и запретил её деятельность, после этого начались обыски и аресты её последователей. Не менее 100 Свидетелей Иеговы подверглись в России уголовному преследованию. США и ЕС неоднократно призывали Россию остановить преследования последователей религиозной организации.

Шенгенская зона объединяет большинство стран Евросоюза. На границах между ними, как правило, нет пограничного контроля. Запрет на въезд в одну из стран Шенгена означает запрет на въезд во все государства Шенгенской зоны.

Радио Свобода
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Тихий и спокойный" убийца из керченского колледжа был трудным, но не агрессивным подростком с матерью-сектанткой (10)

Отец Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и...

Солнцееды, Мэнсон и дети бога: религиозные культы в жизни знаменитостей (2)

Удостаивающиеся противоречивых оценок религиозные...

Минюст РФ внес "Свидетелей Иеговы" в список экстремистов (11)

Министерство юстиции России внесло "Управленческий...

Лидер группы "Ноль" решил не возвращаться в Россию после запрета "Свидетелей Иеговых" (4)

Лидер группы "Ноль" Федор Чистяков сообщил, что решил не...

Евросоюз вступился за "Свидетелей Иеговы" в России (21)

Евросоюз сожалеет, что Верховный суд РФ подтвердил...

В мире

Отец Ассанжа просит выдать его в Австралию, депутаты – в Швецию

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ,...

Сотрудников ВГТРК лишили Шенгена из-за сюжета о Свидетелях Иеговы (6)

Министерство внутренних дел Эстонии на пять лет...

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram , а также...

Авиакатастрофа в Непале. Еще одна трагедия в самом опасном аэропорту мира

Трое погибли, четверо ранены в результате...

Израиль планирует вторую миссию на Луне (1)

После неудачной попытки прилунения израильского зонда...

TOP новостей

Vilniaus vandenys расширит систему самообслуживания (11)

Компания Vilniaus vandenys готовится к расширению системы...

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко (46)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не...

Очень мрачный взгляд на больницы, оказавшиеся на краю бездны: может быть только хуже (24)

В прошлом году уменьшилось количество погрязших в...

Сейм Литвы в апреле будет заседать всего четыре дня: политики взяли пасхальные каникулы (18)

Собравшийся на весеннюю сессию в начале марта Сейм...

На границе с Польшей и Беларусью идёт вакцинация диких животных (31)

На этой неделе начата весенняя вакцинация диких...