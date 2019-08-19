МИД Грузии выразил решительный протест России в связи с задержанием сотрудниками Комитета государственной безопасности самопровозглашённой Южной Осетии и российскими пограничниками восьми жителей грузинских сёл, прилегающих к административной границе бывшей автономии, пишет Радио "Свобода".
In the South Ossetia
© Sputnik / Scanpix

Администрация региона Шида Картли сообщает, что семь грузинских граждан были задержаны, когда поднялись на гору для совершения молитвы в местной церкви. Ещё один – близ своего села при выполнении сельхозработ.

"Выражаем беспокойство в связи с похищением оккупационными силами в Шида Картли местных жителей вблизи оккупационной линии", – заявил спикер Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.

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По его словам, "участившиеся на оккупационной линии провокации и инциденты еще более обостряют обстановку в плане безопасности". Кроме того, как заметил грузинский дипломат, "продолжение оккупационными силами практики похищения и незаконных задержаний граждан Грузии является явной попыткой дестабилизировать обстановку". Грузия считает Южную Осетию оккупированной Россией территорией.

Примечательно, что случаи задержания местных жителей на линии разграничения сторон участились сразу после завершения в Грузии масштабных военных учений Agile Spirit – 2019 с участием нескольких стран, членов НАТО, в том числе США, и недавнего заявления министра обороны Грузии Левана Изория о подготовке грузино-американского соглашения о программе трёхлетнего сотрудничества в сфере обороны.

"Голос Америки"
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