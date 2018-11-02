Тысячи сотрудников корпорации Google по всему миру приняли участие в забастовках против сексуальных домогательств, предположительно имевших место в компании. В штаб-квартире Google в калифорнийском Маунтин-Вью в четверг, 1 ноября, на специальной акции собрались тысячи сотрудников. Протесты под девизом "Забастовка Google за настоящие перемены" также прошли в офисах Google в Нью-Йорке, Дублине, Берлине и Сингапуре.

Организаторы обвинили руководство в недостаточно энергичном противодействии сексуальным домогательствам. "К сожалению, отсутствием действенных мер руководство показало, что наша безопасность не является приоритетом", — заявили участники мероприятий.

Ранее глава Google Сундар Пичаи сообщил, что в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах компания уволит 48 сотрудников. Пичаи заявил, что Google будет всегда проводить "суровую линию" в отношении подобных нарушений. Реакцию руководителя компании спровоцировала статья в The New York Times, где было рассказано о многочисленных случаях сексуального шантажа и запугивания, а также о попытках верхушки Google скрыть эти нарушения.