"Специалисты там уже работают", — уточнил он, отвечая на вопрос о том, направлены ли сотрудники ФСБ в ДНР после гибели Захарченко в результате покушения, сообщает Lenta.ru.
По словам Беседы, в ФСБ считают, что к убийству лидера непризнанной республики причастны украинские спецслужбы. "Мы думаем, что это определенно так", — добавил он.
Ранее "Росбалт" со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР сообщил, что в Донецк по поручению президента России Владимира Путина прибыла группа неких российских специалистов, которой поставлена задача найти реальных исполнителей покушения на Захарченко. Эксперты утверждают, что на ту закладку [взрывного устройства] ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастны к ней быть не могли.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар", где была заложена бомба. Сразу же после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отвергают.
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