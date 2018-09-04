Руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа заявил, что специалисты ведомства расследуют убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщает РИА "Новости".
Aleksandro Zacharčenkos pagerbimas
© AFP / Scanpix

"Специалисты там уже работают", — уточнил он, отвечая на вопрос о том, направлены ли сотрудники ФСБ в ДНР после гибели Захарченко в результате покушения, сообщает Lenta.ru.

По словам Беседы, в ФСБ считают, что к убийству лидера непризнанной республики причастны украинские спецслужбы. "Мы думаем, что это определенно так", — добавил он.

Ранее "Росбалт" со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР сообщил, что в Донецк по поручению президента России Владимира Путина прибыла группа неких российских специалистов, которой поставлена задача найти реальных исполнителей покушения на Захарченко. Эксперты утверждают, что на ту закладку [взрывного устройства] ушло бы не менее получаса. Поэтому те, кого задержали, причастны к ней быть не могли.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар", где была заложена бомба. Сразу же после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отвергают.

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