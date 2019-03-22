Сотрудники Facebook могли иметь доступ к миллионам паролей

Руководство соцсети признало, что пароли от десятков миллионов страниц Facebook и Instagram хранились в незашифрованном виде. Уязвимость обнаружили в начале 2019 года и уже устранили.
© DELFI / Karolina Pansevič

Сотрудники Facebook могли иметь доступ к паролям от аккаунтов нескольких десятков миллионов пользователей социальной сети. Эти данные хранились на внутренних серверах компании в незашифрованном виде, сообщила администрация соцсети в четверг, 21 марта. Однако компания до этого дня "не нашла доказательств" того, что ее сотрудники злонамеренно воспользовались уязвимостью, обнаруженной при проверке в январе 2019 года и впоследствии устраненной.

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"Никто за пределами Facebook не имел доступа к этим паролям", - добавили представители соцсети. По их словам, защита информации остается для компании приоритетом. В качестве меры предосторожности Facebook известит всех пользователей (включая десятки тысяч владельцев страниц в Instagram), чьи пароли оказались под угрозой.

Утечка данных из Facebook и хакерская атака

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы. В апреле и мае 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 млн пользователей. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей. По словам вице-президента компании Гая Росена, Facebook устранила уязвимость.

Deutsche Welle
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