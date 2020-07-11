Но, начав говорить с наследником британского престола, сотрудник магазина вдруг зашатался, внезапно потерял сознание и упал на землю. Чарльз растерялся и попытался протянуть руку помощи мужчине, но к упавшему тут же подбежали коллеги и мгновенно оказали пострадавшему первую помощь, пишет газета The Independent.
Принц с супругой приехали в распределительный центр сети, чтобы поблагодарить работников, которые не уходили на карантин во время пандемии. Некоторые сотрудники вернулись с пенсии, многие работали сверхурочно и по разным сменам, другие отложили отпуска, чтобы справиться с возросшим спросом в супермаркете.
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