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9 июня во время посещения распределительного центра британской сети супермаркетов Asda в Бристоле принц Чарльз, который был вместе с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой Паркер-Боулз, решил заговорить с продавцом.
Princas Charlesas
Princas Charlesas
© Reuters / Scanpix

Но, начав говорить с наследником британского престола, сотрудник магазина вдруг зашатался, внезапно потерял сознание и упал на землю. Чарльз растерялся и попытался протянуть руку помощи мужчине, но к упавшему тут же подбежали коллеги и мгновенно оказали пострадавшему первую помощь, пишет газета The Independent.

Принц с супругой приехали в распределительный центр сети, чтобы поблагодарить работников, которые не уходили на карантин во время пандемии. Некоторые сотрудники вернулись с пенсии, многие работали сверхурочно и по разным сменам, другие отложили отпуска, чтобы справиться с возросшим спросом в супермаркете.

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