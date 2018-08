Местные власти сообщили, что 29-летний сотрудник аэропорт совершил "несанкционированный взлет". Пассажиров в самолете не было.

По предварительным данным, самолет позже упал в море. О личности угонщика и его судьбе пока не сообщалось.

В полиции сообщили, что инцидент не был связан с терроризмом, а угнавший самолет мужчина был местным.

Газета Seattle Times сообщила, что уже после взлета мужчину уговаривали вернуться в аэропорт авиадиспетчеры. По данным издания, голос угонщика на аудиозаписи был беззаботным и возбужденным.

Сообщается, что американские истребители были подняты в воздух после взлета лайнера.

Самолет модели Q400, в котором может быть до 78 мест в зависимости от конфигурации, принадлежал компании Horizon Air.

В настоящее время аэропорт возобновил работу.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU— bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018