Вылеты всех рейсов из международного аэропорта Сиэтл-Такома в США были приостановлены, после того как пассажирский самолет взлетел без разрешения диспетчеров.
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Местные власти сообщили, что 29-летний сотрудник аэропорт совершил "несанкционированный взлет". Пассажиров в самолете не было.

По предварительным данным, самолет позже упал в море. О личности угонщика и его судьбе пока не сообщалось.

В полиции сообщили, что инцидент не был связан с терроризмом, а угнавший самолет мужчина был местным.

Газета Seattle Times сообщила, что уже после взлета мужчину уговаривали вернуться в аэропорт авиадиспетчеры. По данным издания, голос угонщика на аудиозаписи был беззаботным и возбужденным.

Сообщается, что американские истребители были подняты в воздух после взлета лайнера.

Самолет модели Q400, в котором может быть до 78 мест в зависимости от конфигурации, принадлежал компании Horizon Air.

В настоящее время аэропорт возобновил работу.

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