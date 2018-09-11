За три дня до того Гайгер пришла в свой многоквартирный дом в Далласе, вернувшись после 15-часовой рабочей смены. Дверь ее, как считала женщина, квартиры была открыта, внутри она обнаружила Жана — и застрелила его, приняв за преступника. Вскоре выяснилось, что Гайгер просто перепутала этажи — и вошла не в свою квартиру, а в квартиру Жана.
Breaking: Dallas officer Amber Guyger who shot Botham Jean in his own apartment was involved in 2017 shooting of a suspect - source says Guyger and Jean had never met. She had moved into that complex a month earlier. https://t.co/rlLOEAGnwx @danabranham
— Naomi Martin (@NaomiMartin) September 8, 2018
После убийства Гайгер сообщила о случившемся в полицию. СМИ опубликовали видеозаписи, которые снял один из соседей. На одной из них видно, что Гайгер ходит по коридору, разговаривает по телефону и плачет, на другой — медики пытаются реанимировать раненого мужчину.
После убийства родственники Жана и общественные активисты потребовали арестовать Гайгер. Мать убитого мужчины обвинила сотрудницу полиции в том, что та застрелила ее сына из-за цвета кожи. Сама Гайгер попросила прощения у семьи Жана. 9 сентября ее отправили в тюрьму, но через несколько часов выпустили под залог в 300 тысяч долларов.
Амбер Гайгер работала в полиции последние четыре года. В мае 2017 года она ранила в живот человека по имени Увалдо Перес, когда тот устроил перестрелку с полицией. Позднее мужчина признался, что пытался выхватить оружие Гайгер. В тот раз женщину не стали отстранять от работы в полиции.
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