Сотни тысяч жителей Гонконга выступили против законопроекта об экстрадиции

Из-за демонстрации жизнь в основных торговых и правительственных районах Гонконга замерла. По словам организаторов, на улицы вышло два миллиона человек.

Днем ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановке работы над законопроектом, но демонстранты заявляют, что акции протеста продолжатся до тех пор, пока от него не откажутся полностью.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп планирует обсудить проблему Гонконга с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Демонстранты также призывают к отставке Лам.

В среду полицейский спецназ применил слезоточивый газ, перцовый спрей и резиновые пули против демонстрантов, в основном молодежи, которые окружили здание законодательного собрания и попытались занять основные улицы, как происходило во время протестов "Движения зонтиков" 2014 года.

В воскресенье Лам извинилась перед общественностью за "серьезные противоречия и споры в сообществе", вызванные законопроектом об экстрадиции.

Хотя законопроект позволяет Гонконгу экстрадировать в несколько юрисдикций, именно перспектива экстрадиций в Китай вызвала тревогу у широких слоев населения Гонконга.

Многие демонстранты и продемократические законодатели видят в нем посягательство на автономию Гонконга, которая обещана бывшей британской колонии до 2047 года.

Многие в Гонконге обеспокоены, что Китай постепенно покушается на эти права и усиливает контроль над территорией.

Протесты "Движения зонтиков" возникли в 2014 году. Его участники требовали прямого избрания главы города, после того как Китай нарушил обещания сохранить всеобщее избирательное право на выборах 2017 года. Участникам протеста не удалось добиться уступок от правительства Гонконга.