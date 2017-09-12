Сотни тысяч каталонцев вышли на акцию за отделение от Испании

Сотни тысяч человек вышли в понедельник, 11 сентября, в Барселоне на демонстрацию в поддержку независимости Каталонии. Менее чем за три недели до 1 октября, когда запланирован референдум о статусе этого автономного сообщества, организаторы провели масштабную акцию в центре города. Она была приурочена к Национальному дню Каталонии, традиционно отмечаемому 11 сентября — в память о годовщине окончания осады Барселоны королем Испании Филиппом V в 1714 году.
Как сообщила полиция Барселоны в Twitter, в мероприятии приняли участие "около миллиона человек". Представительство в Каталонии правительства Испании оценило число митингующих в 350 тысяч.
Демонстрация началась в 17.14 по местному времени, что послужило отсылкой к памятной дате. Собравшиеся почтили минутой молчания память 16 погибших в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе, после чего двинулись по двум пересекающимся улицам, образовав в пространстве символический крест. Именно этот знак сторонники независимости планируют поставить в бюллетене напротив надписи "да" в день запланированного плебисцита.
Многие из собравшихся несли в руках красно-желто-синие флаги и плакаты с надписями: "Прощай, Испания". Глава региональной администрации Карлес Пучдемон заявил журналистам: "Осталось еще 20 дней. Мы уже преодолели множество препятствий и справимся с теми, которые еще встанут на нашем пути". При этом политик полностью исключил, что референдум может не состояться.
Между тем 7 сентября Конституционный суд Испании приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о референдуме по вопросу о независимости региона. Официальный Мадрид настаивает, что документ, принятый 6 сентября каталонским парламентом, нарушает конституцию страны. В качестве аргумента власти приводят судебный вердикт от 2015 года о недопустимости каких-либо действий, подрывающих единство государства.
Действие закона о референдуме будет заморожено до тех пор, пока КС не вынесет решение по апелляциям испанских властей.
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