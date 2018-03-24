Марш в Вашингтоне - реакция общественности на повторяющиеся трагедии, когда посторонние люди становятся жертвами стрелков, устраивающих бойню в людных местах. Участники марша намерены потребовать от конгресса США принять законы, ужесточающие контроль над оборотом огнестрельного оружия в стране. В США право владеть оружием прописано в конституции, и многолетние попытки предыдущего президента Барака Обамы ограничить его наталкивались на противодействие законодателей. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, наоборот, призвал вооружать учителей, чтобы они могли дать отпор убийцам.

Как сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, городские власти ожидают, что в этой акции будут участвовать примерно 500 тысяч человек. Они пройдут по Пенсильвания-авеню, которая протянулась от здания конгресса США до резиденции президента. Основная трибуна сооружена буквально в нескольких десятках метров от конгресса, отмечает ТАСС.

Возглавят марш старшеклассники из школы "Марджори Стоунмэн Дуглас", находящейся в Паркленде (штат Флорида), где 14 февраля один из бывших учащихся этого заведения - 19-летний Николас Круз устроил кровавую бойню, убив 17 человек. Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения акции в столице.

"Наше послание должностным лицам такое: вы либо за нас, либо против нас. Мы гибнем, пока взрослые дяди валяют дурака", - заявил телекомпании CNN ученик школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" Кэмерон Каски. По словам его товарища Деметри Хота, "мы, школьники, стали жертвами бездействия нашего правительства". "Мы приехали в Вашингтон, чтобы напомнить политикам, что речь идет о наших жизнях, - добавил он. - Мы не будем больше молчать. Им придется с нами считаться".

The Washington Post в преддверие марша обнародовала данные проведенного ею анализа по случаям стрельбы в американских школах. С апреля 1999 года по настоящее время свыше 187 тысяч учащихся в 193 школах столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением винтовок и пистолетов. При этом журналисты газеты не учитывали случаи стрельбы на территории школ до или после занятий, случайные выстрелы, которые не привели к ранениям, самоубийства учеников в зданиях учебных заведений, а также перестрелки в колледжах и университетах.

С 2016 года в Соединенных Штатах произошло как минимум три крупных бойни, в которых преступники использовали огнестрельное оружие. После каждого инцидента в стране вспыхивала ожесточенная дискуссия о необходимости запрета на ношение оружия, однако подобные разговоры в США по традиции быстро затухают. Противники второй поправки к конституции США считают, что виной тому - оружейное лобби, которое имеет большой контроль над законодательными инициативами.

Критика Трампа не меняет законодательство

После трагедии в Паркленде президент Дональд Трамп, который в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение огнестрельного оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди", попал под волну критики.

Он был вынужден провести серию встреч с учениками, преподавателями, представителями правоохранительных органов и губернаторами штатов, чтобы продемонстрировать свое стремление остановить вооруженное насилие в школах. Трамп предложил, в частности, разрешить учителям приносить с собой на занятия пистолеты, а также высказался за повышение возрастного порога при продаже длинноствольного оружия с 18 лет до 21 года.