Сотни туристов в отеле на Тенерифе проверяют на коронавирус

Сотни туристов, остановившихся в отеле H10 Costa Adeja Palace, получили во вторник, 25 февраля, указание остаться в своих номерах до дальнейших распоряжений органов здравоохранения острова Тенерифе. Такое решение было принято властями после того, как первый тест на коронавирус одного из постояльцев, врача, приехавшего с севера Италии, дал положительный результат. Теперь все его возможные контакты должны быть проверены.
Власти пока не говорят о карантине, анализы туриста из Италии направлены в Мадрид для повторной проверки. Всего в отеле 467 номеров, четыре открытых бассейна и два джакузи.
На сегодняшний день в Испании зарегистрированы два подтвержденных случая коронавируса, оба среди иностранных туристов: у немца на канарском острове Ла Гомера и британца на Майорке.
Самое массовое распространение вируса в Европе зафиксировано в Италии. Семь человек там скончались от заболевания, все они пожилые люди, число инфицированных достигло 283, большинство из этих случаев на севере страны в Ломбардии. Всего в мире коронавирус COVID-19 диагностировали у более чем 80 тысяч человек, умерли более 2700 человек.
TOP новостей
Банки не успевают оформлять ипотечные кредиты, аналитик призывает мыслить трезво (39)
Экономисты уже несколько лет подряд говорят о том, что...
LIVE / Дискуссия в Висагинасе о привлечении инвестиций в регионы Литвы: кого и как приглашать, каких перспектив ожидать? (16)
Не секрет, что экономическое развитие регионов и...
Из-за опасений в связи с коронавирусом в Сантаришкскую клинику обратились 14 пациентов (3)
Ситуация в связи с распространением инфекции 2019-nCov...
Как алкоголь действует на водителей – что происходит после одного бокала (20)
Во многих европейских странах разрешают управлять...
Ландсбергис: Литва дала должную оценку ответственности Язова за советскую агрессию (131)
Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...