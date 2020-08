Несколько домов рядом с портом оказались полностью разрушенными. Под их завалами могут находиться люди. Во многих зданиях взрывная волна вынесла стекла. Повреждения получил фасад здания посольства РФ. В Минздраве Ливана сообщают о сотнях раненых, которых доставляют в местные госпитали. По информации агентства Reuters, погибли по меньшей мере десять человек.

В результате взрыва в морском порту Бейрута пострадал консул дипломатической миссии Казахстана в Ливане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. "Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения", - говорится в сообщении МИД. В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии Казахстана в Ливане, добавили в ведомстве.

BREAKING - #Lebanese health minister says more than 3,000 injured in #Bierut , #Lebanon explosion.

Что стало причиной взрывов?

Причиной взрыва, по данным ливанских СМИ, могло стать возгорание на одном из складов, где хранилась пиротехника. Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что причиной взрыва стало возгорание на борту судна, перевозившего пиротехнику.

Президент Ливана Мишель Аун во вторник издал распоряжение, в соответствии с которым армия должна начать патрулирование районов Бейрута, пострадавших от взрывов в портовой зоне города, сообщает американский телеканал CNN. На вечер вторника Аун созвал экстренную встречу Совета обороны страны. Премьер-министр Хасан Диаб в свою очередь объявил в среду национальный траур по жертвам трагического происшествия.

Footage of Beirut port in the direct aftermath of the explosion#Beirut #Lebanon pic.twitter.com/pvDrMk8AWI