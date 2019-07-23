Сотни человек эвакуированы после столкновений на границе Киргизии и Таджикистана

Более 300 человек были эвакуированы из киргизского села Аксай после столкновений на границе Киргизии и Таджикистана. 55 человек размещены в семьях, а еще 260 - в организованных временных лагерях в киргизском городе Баткен, пишет общественное объединение "Красный полумесяц" на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 23 июля.
По его данным, эвакуированным переданы палатки, продукты, вода и одежда. Большинство из них - женщины и дети, отмечают сотрудники "Красного полумесяца".
Столкновения между жителями Киргизии и Таджикистана произошли вечером 22 июля. Участники инцидента, среди прочего, стреляли из охотничьего ружья, а также кидали камни и палки. В результате пострадали не менее 14 человек, в том числе представители силовых структур республики, заявила представительница пограничной службы Киргизии. Кроме того, погиб гражданин Таджикистана.
Киргизское село Аксай расположено вблизи от таджикского эксклава - села Ворух. Протяженность границы между двумя странами составляет более 970 километров, однако из них описаны немногим менее 600. В частности, участок с населенными пунктами Аксай и Ворух относится к неописанным.
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