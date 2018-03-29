Девушка, которая является гражданкой РФ, больше не находится в критическом состоянии, сообщает BBC со ссылкой на заявление больницы, где находится пострадавшая.

"Ее организм очень хорошо отреагировал на лечение. Тем не менее Юлия Скрипаль по-прежнему находится под наблюдением врачей 24 часа в сутки", - подчеркнули в госпитале. При этом Сергей Скрипаль продолжает оставаться в стабильном критическом состоянии.

Телеканал Sky News отмечает, что на данный момент в больнице после химатаки в Солсбери остаются два человека - Сергей и Юлия Скрипали. Британский полицейский, который одним из первых прибыл 4 марта на место происшествия, а затем был госпитализирован, уже выписан.

"Я хотел бы поблагодарить персонал окружного госпиталя Солсбери за их квалифицированное лечение этих пациентов в последние несколько недель", - отметила в разговоре с журналистами медицинский директор госпиталя Кристин Бланшард.

Юлию Скрипаль и ее отца, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж и позже обмененного на российских шпионов, разоблаченных в США, 4 марта обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Британские власти считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в причастности к нападению на Скрипалей, после чего объявила о высылке 23 российских дипломатов и других антироссийских санкциях. Примеру Лондона последовали США, 24 страны ЕС, Норвегия, Австралия, Украина. Москва обвинения категорически опровергает.

Накануне, 28 марта, Скотленд-Ярд опубликовал заявление, согласно которому впервые Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Причем наиболее высокой концентрация яда оказалась на входной двери.

Как заявил заместитель помощника комиссара, старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон, следы отравляющего вещества были найдены и в других местах в городе, в которых за последние недели работали следователи. Но, по сравнению с домом Скрипаля, концентрация вещества там была намного меньше.