Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать состояние экологии в Крыму, Грымчак сказал: "Можно констатировать, что оно катастрофическое".
"Наши снимки со спутников показывают, что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году.
Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и видим, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоенияе Украине еще не началось. То есть к состоянию 50-х годов прошлого века. Речь идет не только о посевных площадях", - подчеркнул заместитель министра.
Основной причиной, по его словам, является нехватка пресной воды на полуострове.
"Исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники - то есть те насаждения, восстановление которых требует значительного времени", - добавил он.
"Но главная проблема - это резкое ухудшение качества грунтов. Бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев", - подчеркнул Грымчак.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Спецслужбы Эстонии: Yandex.Taxi сливает данные в Россию (10)
Полиция безопасности Эстонии советует при...
В джунглях Амазонии нашли жилище самого одинокого человека на Земле
В отдаленном бразильском штате Рондония на протяжении...
Директор Нацразведки США: РФ пытается повлиять на промежуточные выборы в Конгресс (3)
Россия продолжает предпринимать попытки оказать...
Американские сенаторы предложили "самые жесткие" санкции против России (2)
Группа американских сенаторов от обеих партий...
Что известно об убийстве российских журналистов в ЦАР: хроника событий (2)
Новость о гибели российских журналистов в...
TOP новостей
Спецслужбы Литвы и Эстонии: Yandex.Taxi сливает данные в Россию (10)
Гаджет компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские...
Swedbank: литовцы предпочитают собственное жильё, эстонцы и латыши - съёмное
В Литве доля имеющих собственное жильё людей - самая...
Премьер Литвы: перед тем, как зазывать молодежь на фестивали в Россию, надо оценить контекст (73)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис скептически...