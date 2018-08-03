Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать состояние экологии в Крыму, Грымчак сказал: "Можно констатировать, что оно катастрофическое".
"Наши снимки со спутников показывают, что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году.
Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и видим, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоенияе Украине еще не началось. То есть к состоянию 50-х годов прошлого века. Речь идет не только о посевных площадях", - подчеркнул заместитель министра.
Основной причиной, по его словам, является нехватка пресной воды на полуострове.
"Исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники - то есть те насаждения, восстановление которых требует значительного времени", - добавил он.
"Но главная проблема - это резкое ухудшение качества грунтов. Бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев", - подчеркнул Грымчак.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
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