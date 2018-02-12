Собеседники газеты рассказали, что Сорос перевел на нужды кампании сумму около 140 тысяч долларов. Официально о своем пожертвовании миллиардер, как ожидается, заявит 12 февраля. Ранее он пообещал направить противникам Brexit еще более 500 тысяч долларов. "Я буду с с удовольствием бороться с теми, кто пытался использовать клевету, а не факты, для продвижения своих провальных идей", — цитирует магната Telegraph.

Деньги будут направлены организации Best for Britain, выступающей против выхода Великобритании из Евросоюза и за проведение повторного референдума по этому вопросу. Первый референдум по вопросу членства в ЕС состоялся в Великобритании в июне 2016 года. По его итогам было принято решение о выходе Лондона из Евросоюза до конца марта 2019 года.

Фонд Сороса "Открытое общество" в России внесен в реестр "нежелательных организаций" — структур, которые, по мнению российских властей, представляют угрозу "основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства". Этот перечень составляет Минюст.