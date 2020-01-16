По меньшей мере 40 участников боевых действий были убиты в столкновениях между войсками Башара Асада, группами джихадистов и отрядами повстанцев в сирийской провинции Идлиб. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил в четверг, 16 января, что среди погибших 19 джихадистов и 3 повстанца. Как минимум 17 убитых - бойцы правительственных войск.
По данным активистов, правительственные сирийские войска начали наступление к востоку от города Идлиб в среду вечером. Бои были сосредоточены в городах Марат-аль-Нуман и Саракеб. Наземные боевые действия сопровождались российскими авиаударами и артиллерийским обстрелом.
Россия, которая поддерживает режим Асада, и Турция, помогающая сирийским повстанцам, договорились 12 января о прекращении огня в районе Идлиба. Это последний регион сопротивления "Национального фронта за освобождения", который борется с правительственными войсками. С другой стороны, здесь активно действует коалиция исламистских группировок "Тахрир аш-Шам". До начала активных боевых действий в апреле 2019 года здесь проживали 3 миллиона человек. По последним данным ООН, с начала декабря, когда возобновились массированные авиаудары российских ВВС, ситуация регионе значительно ухудшилась. Около 350 тысяч человек стали беженцами, они покидают Идлиб и направляются на север в Турцию.
Сорок человек погибли в ходе боев в сирийской провинции Идлиб
В Сирии возобновились боевые действия спустя...
Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2" (2)
Компания , строящая "Северный поток-2", подала немецкому...
Меркель заявила о заинтересованности Германии в хороших отношениях с США (2)
После окончания холодной войны Европа прекратила быть...
Правительство Финляндии выяснит судьбу сотен тысяч финнов, репрессированных в СССР (15)
Национальный архив Финляндии в среду передал...
TOP новостей
Полиция обратилась к обществу: этот мужчина может располагать информацией о вероятном похищении девочки (7)
Полиция ищет мужчину, который может предоставить...
Мэр Вильнюса верит информации мальчиков-свидетелей: анализируют массу материалов (10)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что нельзя не...
Вильнюс представил список перекрестков, на которых вернутся таблички с зелеными стрелками (8)
Вильнюсский муниципалитет 16 января передал...
Морские биологи прольют свет на масштабы загрязнений со стороны Grigeo Klaipėda (12)
Многочисленные нарушения компании " Grigeo Klaipėda " вызвали...